Регионы СКФО предупредили о сильных дождях

Проливные дожди, минувшим вечером обрушившиеся на Дагестан, в скором времени доберутся не только до других регионов СКФО, но и до юга России – такие неутешительные предупреждения выдают спасатели.

Ливни и грозы ждут в ближайшие три дня Карачаево-Черкесию и Кабардино-Балкарию – в этих регионах Северного Кавказа возможны подтопления, сообщают пресс-службы региональных главков МЧС.

Штормовое предупреждение в связи с ильными осадками объявлено и в Ростовской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, передает "Интрефакс".

"Во второй половине дня и до конца суток 15 июня, в течение суток 16 июня местами по Ростовской области и в Таганрогском заливе ожидаются сильные дожди, ливни с ухудшением видимости и в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-25 м/с"

- МЧС по Ростовской области

Из-за осадков на Кавказе и на Дону возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, а в горах - сход небольших селевых потоков. Также непогода может спровоцировать ряд чрезвычайных ситуаций и происшествий, вызванных подтоплениями – в частности, гибелью сельскохозяйственных культур и перебои в электроснабжении, говорится в предупреждении спасателей.