Ставрополье предупредили о подтоплениях

Опубликовано: 10:54, 2 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В связи с резким ухудшением погоды в Ставропольском крае объявлено штормовое предупреждение. В регион придут дожди, гроз и шквалистый ветер 20-25 м/с.

Главк МЧС по Ставрополью проинформировал о том, что в связи с приближающимися к региону грозовому фронту, который принесет ливни, грозы и сильный ветер, возможны подтопления низин в населенных пунктах, также возможно подтопление автодорог и сбои в работе дренажных систем. В связи с этим возможно увеличение числа аварий на дорогах, не исключены сбои в работе автотранспорта. Кроме того, возможны перебои с подачей электроэнергии в связи с авариями на ЛЭП. Также не исключается повреждения жилых домов: повреждение кровли и остекления окон.

«По данным ставропольского Гидрометцентра, в период времени 14:00-16:00 и до конца суток 2 августа, далее в течение суток 3 и 4 августа на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с»

– пресс-служба МЧС по региону

В этой связи в Ставропольском крае было объявлено штормовое предупреждение.