Пожароопасность сохранится в Крыму до 15 июня

С 12 по 15 июня в Крыму будет действовать штормовое предупреждение. В республике и Севастополе сохранится чрезвычайная пожароопасность.

МЧС России по Крыму сообщило о штормовом предупреждении по всей территории республики с 12 по 15 июня.

В ведомстве заявили, что в центре и на востоке Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожароопасность, а на западе она ожидается.

Запрет на костры и использование огня в лесах и прилегающих к ним территориях действует на территории региона с 17 апреля. Нельзя также сжигать сухую траву и мусор.