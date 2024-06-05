Вестник Кавказа

Пожароопасность сохранится в Крыму до 15 июня

Пожароопасность сохранится в Крыму до 15 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С 12 по 15 июня в Крыму будет действовать штормовое предупреждение. В республике и Севастополе сохранится чрезвычайная пожароопасность.

МЧС России по Крыму сообщило о штормовом предупреждении по всей территории республики с 12 по 15 июня.

В ведомстве заявили, что в центре и на востоке Крыма, а также в Севастополе сохранится чрезвычайная пожароопасность, а на западе она ожидается.

Запрет на костры и использование огня в лесах и прилегающих к ним территориях действует на территории региона с 17 апреля. Нельзя также сжигать сухую траву и мусор.

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