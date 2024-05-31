В Крым пришла аномальная жара

Несезонная жара удивила гостей и жителей Крыма. По словам синоптиков, вторник стал самым жарким днем с начала истории наблюдений.

Лето в Крыму обещало быть жарким, но даже местные жители были удивлены аномальной жарой, которая установилась в начале июня. 4 июня стал днем, когда в регионе был перекрыт исторический максимум температур. В этот день термометры зафиксировали температуру, значительно превышающую все предыдущие отметки.

«Был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха. Было зафиксировано 33,6 градуса, что на 0,6 градусов выше, чем в 1975 году, [когда был установлен предыдущий рекорд для 4 июня]. В 1975 году была зафиксирована температура 33 градуса»

– региональный гидрометцентр.

Метеорологи объясняют такие аномальные погодные явления глобальным изменениям климата. Повышенная активность циклонов, смещение воздушных масс, изменение температурных режимов - все это влияет на погоду в регионе.

Для жителей и гостей Крыма важно принимать меры предосторожности во время аномальной жары. Необходимо пить больше воды, избегать длительного нахождения на солнце в период пиковой жары, использовать солнцезащитные средства и носить легкую одежду. Также стоит помнить о том, что жара может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, поэтому важно следить за своим самочувствием и при необходимости обращаться за медицинской помощью.