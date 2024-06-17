Вестник Кавказа

Армения наградила специалистов РЖД за восстановление путей после наводнения

Армения наградила специалистов РЖД за восстановление путей после наводнения
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении вручили награды железнодорожникам из России, участвовавшим в восстановлении поврежденных путей. В конце мая из-за наводнения в республике пострадали несколько километров железной дороги.     

Специалисты РЖД, занимавшиеся восстановлением пострадавшей в результате наводнения железной дороги, получили награды от властей Армении. Об этом пишут местные СМИ. 

Церемония вручения благодарственных грамот и подарков состоялась в министерстве территориального управления и инфраструктур республики. В ходе мероприятия замглавы ведомства Армен Симонян отметил проявленный российскими железнодорожниками профессионализм и их решительные действия. 

Замминистра напомнил, что в конце мая из-за наводнения в северной части республики были повреждены около 2 км путей, и для быстрого осуществления ремонтных работ нужно было дополнительное число специалистов. 

"Поскольку мы испытывали нехватку специалистов, мы обратились к партнерам из РЖД, и 27 мая первый из них прибыл в Армению"

– Армен Симонян 

Он подчеркнул, что, благодаря помощи специалистов из России, поврежденные пути удалось восстановить к 15 июня. 

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