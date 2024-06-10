Вестник Кавказа

Поезд Ереван-Батуми возвращается на маршрут с 24 июня

Поезд Ереван-Батуми возвращается на маршрут с 24 июня
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Столицы Армении и Грузии на следующей неделе снова свяжет поезд. Ранее движение международного поезда прервали повреждения железнодорожного полотна после наводнения в Армении. Дорогу восстановили российские специалисты.

Вскоре возобновится движение поездов между Ереваном и Батуми, поезда не ходили с конца мая, когда в Армении произошло наводнение из-за ливней.

"Начиная с 24 июня, через день, будет курсировать поезд по маршруту Ереван-Батуми-Ереван"

– ЮКЖД

Напомним, единственная железная дорога, связывающая Армению с другими странами, была повреждена 25 мая. Восстановить ее удалось при содействие российской стороны уже к 15 июня. Российские специалисты работали на поврежденной армянской дороге круглосуточно, так как длительный перерыв в работе ж/д линии мог бы привести к проблемам с обеспечением жителей Армении продовольствием и топливом.

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