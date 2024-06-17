Ливни в Дагестане закрыли две горные дороги

Непогода в Дагестане привела к закрытию двух автодорог в горах республики. Автодвижение будет восстановлено после спада уровня воды и ремонтных дорог.

Обильные дожди в Дагестане размыли две горные дороги, ремонт начнется после того, как погода стабилизируется, а уровень воды снизится.

"В Лакском районе на 4-м километре автомобильной дороги местного значения подъезд от автодороги Мамраш - Ташкапур - Араканский мост к селу Чукна через село Куркли в результате размыва и разрушения водопропускной трубы произошло разрушение земляного полотна дороги"

– Дагестанавтодор

Также закрыта дорога к селу Дагбаш в Шамильском районе. Вода в речке Ратлубор поднялась, из-за чего было размыто 600 м дороги. Восстановительные работы стартуют на участке после того, как уровень воды стабилизируется.

Отметим, по оценкам синоптиков, непогода задержится на Северном Кавказе до начала следующей недели.