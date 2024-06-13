Uzbekistan Airways связала узбекский Карши и Санкт-Петербург

Регулярные рейсы из Петербурга в город Карши на юге Узбекистана начала выполнять государственная авиакомпания Uzbekistan Airways. Информацию о новом направлении распространил оператор "Пулково".
Совершить полет по этому маршруту можно будет раз в неделю. Из дней недели для рейсов был выбран понедельник. Пассажиров отвезут к месту назначения Airbus А320neo.
Отметим, что Uzbekistan Airways уже запустила ряд рейсов из Санкт-Петербурга в другие города Узбекистана.
Кроме "Узбекистан Эйрвейс", Санкт-Петербург с городами Узбекистана связывает еще один узбекский перевозчик – Qanot Sharq. Летают в данных направлениях также российские "Россия" и "Ютэйр".
Карши
Карши – древний город. Первые поселения на месте современного города датируются VII в. до н.э. В 2006 году было широко отмечено 2700-летие Карши. Население города неуклонно растет и приближается к 300 тыс жителей.