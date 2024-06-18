Вестник Кавказа

Имам Джума-мечети Дербента осудил террористические атаки в Дагестане

Имам Джума-мечети Дербента осудил террористические атаки в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Имам дербентской Джума-мечети выступил с осуждением воскресных терактов в Дагестане. Он выразил соболезнования семьям погибших и рассказал о дружке с настоятелем храма в Дербенте.

Имам соборной Джума-мечети Дербента Шейх Устаз Исамутдин Эфенди назвал произошедшие накануне теракты чудовищными и осудил нападения, ставшие причиной смерти мирных граждан и правоохранителей.

"Выражаю осуждение действиям террористов и соболезнования родным и близким погибших и пострадавших. Сердца мусульман, да и всех людей доброй воли, сегодня обращены к народу Дагестана, где в результате чудовищного теракта погибли сотрудники правоохранительных органов и мирные жители"

– имам

Он добавил, что в числе жертв нападения - настоятель православной церкви в Дербенте отец Николай, который был его другом.

"Мы дружили с ним долгие годы и всегда принимали участие на мероприятиях, которые направлены на межконфессиональный и межнациональный мир. Я разделяю боль наших братьев и сестер, выражаю соболезнования"

– имам

Теракты в Дагестане

В воскресенье 23 июня в двух городах Дагестана Дербенте и Махачкале произошли террористические нападения на храмы, синагогу, пост ДПС. Погибли почти 20 человек, среди них настоятель, мирные жители и правоохранители. В Республике Дагестан объявлен траур на три дня.

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