На Кубани снова будут выращивать краснодарский чай

Власти Туапсинского района Кубани в скором времени возродят в регионе плантации некогда знаменитого краснодарского чая – им в этом поможет Субтропический научный центр Российской академии наук.

Аграрии Туапсинского района Краснодарского края намерены в скором времени возродить на своих землях чаеводство – уже готовится соответствующее соглашение о сотрудничестве между муниципалитетом и сочинским Субтропическим научным центром РАН, сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Из 33 с половиной гектаров некогда возделываемых в муниципалитете чайных плантаций сегодня осталась лишь их малая часть в Шаумяне и хуторе Папоротном. И то благодаря усилиям энтузиастов. А ведь когда-то сорта гойтхского чая признавались лучшими, выросшими в СССР"

- Сергей Бойко

Из автохтонных сортов, сохранившихся в Туапсинском научном стационаре, кубанские чаеводы планируют воссоздать питомник, где будут также выращивать саженцы других южных растений, а также обеспечить цветами и чайным кустарником, адаптированным к климату и почве региона, соседей по побережью.

Также в планах властей района – превратить научный стационар в центр агротуризма в Туапсинском районе края, добавил Сергей Бойко.