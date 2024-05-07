Сочи будет развивать чайную отрасль

Чайным плантациям в Сочи присвоят особый статус. Власти курорта создадут дорожную карту, по которой будут развивать сельхозугодия, на которых произрастает чай.

Власти Сочи намерены реализовать проект по развитию чайной отрасли. Информацию об этом опубликовала вице-мэр курорта Светлана Калинина в своем telegram‑канале.

Отмечается, что в рамках этого проекта будет создана дорожная карта, по которой будет проводиться дальнейшее улучшение сферы. В частности, власти планируют проводить инвентаризацию, закупать посадочный материал, развивать агротуризм и проводить мелиорацию почв.

"По поручению главы города Сочи уже направлены письма в вышестоящие структуры для придания и утверждения особого статуса чаепригодным землям по примеру виноградопригодных земель"

– Светлана Калинина

По словам Калининой, планируется разработать план работ по каждому отдельному чайному хозяйству.