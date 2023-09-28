Следственные действия в отношении армянских сепаратистов завершили в Азербайджане

В Азербайджане завершились следственные действия в отношении полутора десятков армянских сепаратистов. В ближайшее время материалы дела передадут в суд.

Уголовное дело в отношении 15 армянских сепаратистов в ближайшее время будет направлено в суд. Об этом сообщил 24 июня генпрокурор Азербайджана.

Кямран Алиев подчеркнул, что следственные действия завершены.

"Все их права были обеспечены в соответствии с внутренними законами страны и требованиями международных конвенций, им были предоставлены адвокаты и переводчики. В настоящее время обвиняемые, адвокаты и потерпевшие ознакомляются с материалами уголовного дела"

– генпрокурор АР

Он уточнил, что после этого акт будет передан в суд.

Напомним, ранее Генпрокуратура Азербайджана объявила в международный розыск 15 фигурантов уголовного дела, которые в свое время руководили незаконным сепаратистским образованием на территории Карабахского экономического региона Азербайджана. Впоследствии их арестовали и доставили в Баку. Задержанных обвиняют в военных преступлениях, терроризме, убийствах, создании НВФ и др.