Опубликовано: 10:44, 28 сен 2023 (UTC+3 MSK)

В отношении экс-"госминистра" незаконного сепаратистского образования в Карабахском экономическом районе Азербайджана Рубена Варданяна открыто уголовное дело по трем статьям. Одна из них – о финансировании терроризма.

В СГБ Азербайджана рассказали подробности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, который ранее считал себя "госминистром" фейкового режима, созданного Ереваном на территории АР.

Какие обвинения предъявлены Варданяну?

В СГБ пояснили, что на основе уже собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что Варданян совершил следующие преступления:

финансирование терроризма (ст. 214-1 УК АР),

создание и деятельность НВФ (279.3),

нелегальное пересечение азербайджанской границы (318.1).

Что сделал Варданян?

В службе детально рассказали, что именно совершил Варданян.

Иностранец, он, преследуя цели заниматься терроризмом, год назад незаконно пересек границу и попал в зону временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Там обвиняемый участвовал в деятельности НВФ на территории Азербайджана. Он также принимал участие в обеспечении их оружием и боеприпасами, взрывчаткой и военной техникой. Боевики же атаковали организации, ведомства и людей. В результате их преступлений гибли люди, были и другие тяжелые последствия.

Мера пресечения

В ведомстве добавили, что суд избрал для Рубена Варданяна, задержанного накануне, заключение под стражу в качестве меры пресечения.