В СГБ Азербайджана рассказали подробности уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, который ранее считал себя "госминистром" фейкового режима, созданного Ереваном на территории АР.
Какие обвинения предъявлены Варданяну?
В СГБ пояснили, что на основе уже собранных доказательств возникли обоснованные подозрения в том, что Варданян совершил следующие преступления:
- финансирование терроризма (ст. 214-1 УК АР),
- создание и деятельность НВФ (279.3),
- нелегальное пересечение азербайджанской границы (318.1).
Что сделал Варданян?
В службе детально рассказали, что именно совершил Варданян.
Иностранец, он, преследуя цели заниматься терроризмом, год назад незаконно пересек границу и попал в зону временного размещения РМК в Карабахском экономическом районе Азербайджана.
Там обвиняемый участвовал в деятельности НВФ на территории Азербайджана. Он также принимал участие в обеспечении их оружием и боеприпасами, взрывчаткой и военной техникой. Боевики же атаковали организации, ведомства и людей. В результате их преступлений гибли люди, были и другие тяжелые последствия.
Мера пресечения
В ведомстве добавили, что суд избрал для Рубена Варданяна, задержанного накануне, заключение под стражу в качестве меры пресечения.