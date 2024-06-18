Верхний Ларс – сегодня в очереди остаются более 500 фур

Свыше 500 большегрузов ждут очереди, чтобы пройти ККП на границе РФ и Грузии. На данный момент Верхний Ларс открыт для проезда.
На российско-грузинской границе в Северной Осетии в очереди 24 июня находится более пятисот грузовых автомобилей.
"Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов автотранспортных средств (...). Скопление большегрузного транспорта на дорогах республики составляет 537 единиц - на стоянках расположено 505 автомашин"
– вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев
Томаев уточнил, что КПП пересекли за прошедшие семь дней свыше 25 тыс транспортных средств.