Вестник Кавказа

Верхний Ларс – сегодня в очереди остаются более 500 фур

КПП Верхний Ларс
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Свыше 500 большегрузов ждут очереди, чтобы пройти ККП на границе РФ и Грузии. На данный момент Верхний Ларс открыт для проезда.

На российско-грузинской границе в Северной Осетии в очереди 24 июня находится более пятисот грузовых автомобилей.

"Движение по Военно-Грузинской дороге открыто для всех видов автотранспортных средств (...). Скопление большегрузного транспорта на дорогах республики составляет 537 единиц - на стоянках расположено 505 автомашин"

– вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев

Томаев уточнил, что КПП пересекли за прошедшие семь дней свыше 25 тыс транспортных средств.

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