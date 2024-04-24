Россия сократила импорт грузинских товаров

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" сообщила о падении товарооборота между Грузией и России с начала года на 5,3%. Он составил более $1 млрд.
В ведомстве заявили, что импорт грузинских товаров в Россию сократился почти на 2%. Доля России во внешнеторговом обороте Грузии с января по май составила около 12%.
Грузия с начала года поставила в Россию порядка 60 тыс т минеральной и пресной воды, 39 тыс т вина, более 27 тыс т газировки, 14,7 тыс т цитрусов.
Однако Россия по-прежнему остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Так, с начала года Грузия закупила у России 101,5 тыс т пшеницы и меслин.
Помимо это, Россия экспортировала в Грузию почти 370 тыс т природного и попутного газов, свыше 274 тыс т нефти и нефтепродуктов, а также 47,8 тыс т стеклянных бутылок, тар и других емкостей.