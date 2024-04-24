Россия сократила импорт грузинских товаров

Товарооборот между Россией и Грузей сократился в этом году. Упал и экспорт грузинских товаров в Россию. С начала года Россия импортировала почти 60 тыс т воды из Грузии.

Национальная служба статистики Грузии "Сакстат" сообщила о падении товарооборота между Грузией и России с начала года на 5,3%. Он составил более $1 млрд.

В ведомстве заявили, что импорт грузинских товаров в Россию сократился почти на 2%. Доля России во внешнеторговом обороте Грузии с января по май составила около 12%.

Грузия с начала года поставила в Россию порядка 60 тыс т минеральной и пресной воды, 39 тыс т вина, более 27 тыс т газировки, 14,7 тыс т цитрусов.

Однако Россия по-прежнему остается самым крупным поставщиком зерна в Грузию. Так, с начала года Грузия закупила у России 101,5 тыс т пшеницы и меслин.

Помимо это, Россия экспортировала в Грузию почти 370 тыс т природного и попутного газов, свыше 274 тыс т нефти и нефтепродуктов, а также 47,8 тыс т стеклянных бутылок, тар и других емкостей.