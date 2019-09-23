Баку и Пекин нарастили взаимный товарооборот

Объем поставок между Азербайджаном и Китаем за прошлый год вырос на 44% в сравнении с предыдущим годом. В 2023 году товарооборот между странами достиг $3,1 млрд.

Азербайджан и Китай увеличивают взаимные поставки товаров. За прошлый год стороны нарастили товарооборот до $3,1 млрд, что на 44 % по сравнению с 2022 годом.

Такую информацию озвучил торговый представитель АР в КНР Теймур Надироглу в ходе своей речи на инвестиционном мероприятии, которое проходило в Пекине.

По словам Надироглу, китайская сторона является важным торговым партнером Азербайджанской Республики и занимает 4 строчку в списке наиболее крупных союзников в сфере бизнеса.

"Азербайджан в настоящее время является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе"

- Теймур Надироглу