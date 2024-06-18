Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане

Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в Дагестане и Крыму. Специального обращения главы государства не планируется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Крыму и Дагестане.

"Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане"

- представитель Кремля

Пресс-секретарь президента заявил, что в настоящее время всем пострадавшим в двух российских будет оказана соответствующая помощь.

Песков также добавил, что глава государства не планирует специального обращения в связи с событиями в Дагестане и Крыму.