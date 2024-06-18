Вестник Кавказа

Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане

Путин соболезнует родственникам погибших в Крыму и Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Владимир Путин выразил соболезнования погибшим в Дагестане и Крыму. Специального обращения главы государства не планируется.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким погибших в Крыму и Дагестане.

"Президент глубоко соболезнует всем тем, кто потерял своих родных и в Крыму в результате ракетной атаки, и родственникам и близким погибших в Дагестане"

- представитель Кремля

Пресс-секретарь президента заявил, что в настоящее время всем пострадавшим в двух российских будет оказана соответствующая помощь.

Песков также добавил, что глава государства не планирует специального обращения в связи с событиями в Дагестане и Крыму.

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