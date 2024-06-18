США стали лояльнее к Грузии

Делегация Грузии примет участие в саммите НАТО, который пройдет в первой декаде июля в Вашингтоне – несмотря на обеспокоенность по поводу принятия закона об иностранных агентах, заявил помощник госсекретаря О'Брайен.

США продемонстрировали невиданную лояльность к Грузии, пообещав пригласить делегацию страны на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Грузия и все партнеры будут приглашены принять участие в партнерских мероприятиях. Ясно, что от 80 до 85% грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО"

- Джеймс О'Брайен

В то же время О'Брайен заявил, что в Вашингтоне очень обеспокоены решениями и риторикой со стороны "очень небольшой части лидеров "Грузинской мечты"", - отметил он.

Американская столица будет принимать саммит НАТО 9-11 июля.

Напомним, как сообщал "Вестник Кавказа", ранее американский посол в Тбилиси Робин Даниган выразила обеспокоенность тем, как складываются отношения между США и Грузией в последнее время, отметив, что после принятия закона об иноагентах Вашингтону сложно продолжать оказывать помощь Тбилиси, а партнерские отношения США и Грузии находятся под угрозой.