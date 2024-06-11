Американский посол выразила обеспокоенность тем, как складываются отношения между США и Грузией в последнее время. Она отметила, что Вашингтону сложно продолжать оказывать помощь Тбилиси в новых условиях.

Тесные партнерские отношения США и Грузии находятся под угрозой, заявила американский посол в Тбилиси Робин Даниган в беседе с агентством "Интерпрессньюс" в Грузии.

"Это огромная сеть партнерства, которую мы создали в этой стране, и госсекретарь (США Энтони) Блинкен был очень четок, что, к сожалению, вся эта помощь находится под угрозой"

– Даниган

Она отметила, что американская сторона помогала Грузии в создании сил обороны, совместными усилиями была создана система ирригации. Также США и страны Евросоюза помогают грузинским школам, медикам, людям с ограниченными возможностями. По словам посла, помощь Вашингтона сегодня оказалась под угрозой.

"Мы не хотим этого делать. Но мы также ясно заявили, что очень сложно продолжать крепкое партнерство по всем этим направлениям, если власть рассматривает нас как недруга, и в некоторых заявлениях, сделанных некоторыми членами властей Грузии, характеризуют нас и ЕС как врага"

– Даниган

Ранее США ввели санкции против членов правящей партии Грузии и других граждан страны, это произошло после того, как в Тбилиси был принят вызвавший критику Запада закон об иноагентах.