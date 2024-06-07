Власти Грузии обвинили США во вмешательстве в политику страны

Парламентское большинство Грузии выступило с заявлением, в котором обвинило США в оказании помощи оппозиционным силам и вмешательство в процесс предвыборной кампании.

Депутат правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кадагишвили заявил, что американский организации финансируют радикальную оппозицию республики и вторгаются в процесс предвыборной кампании.

Он подчеркнул, что если США намерены взаимодействовать с оппозиционными партиями, то это должны быть мероприятия, совершенные внутри объединения.

"Это грубо упакованное финансирование предвыборной кампании. Когда NDI, IRI или другая организация финансирует какое-то партийное мероприятие, это должны быть исключительно внутрипартийные тренинги. Вот такой сегодня у нас в Грузии, как говорится, симбиоз"

- Ираклий Кадагишвили

Сообщается, что компания NDI и власти Великобритании планирует спонсировать проведение встреч депутатов от оппозиции с населением республики, на которых будет рассказывать о вреде принятого закона об иноагентах. Также в рамках предвыборной капании, оппозиционные партии будут рассказывать о своих политических планах.