Перестрелка в Абхазии: власти рассказали подробности стрельбы на границе

Ход событий у пункта пропуска Псоу на границе России и Абхазии восстановила Генпрокуратура республики. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте надзорного ведомства.
По данным следствия, преступление было совершено накануне около 16:00 мск. Местом действия стало Сухумское шоссе, а точнее его участок в селе Гячрыпш Гагрского района.
Преступник на автомобиле Cherry подъехали к пункту пропуска и открыли огонь из автомата Калашникова. В общей сложности они сделали 27 выстрелов. В результате мужчина, которого они собирались убить, был ранен в живот.
Автоматная очередь попала еще в трех человек, которые случайно оказались рядом и были на линии стрельбы. Один из них был ранен в левую часть груди и умер на месте ЧП. Еще один мужчина был ранен в ногу, девушка получила огнестрельное ранение в плечо.
Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об убийстве, совершенном группой и по предварительному сговору, подготовке к преступлению, незаконном обороте оружия, нанесение вреда здоровью средней тяжести.
Отметим, что, по данным ТАСС, уже пойманы четверо возможных участников покушения. Остальные трое объявлены в розыск.
Стрельба в Новом Афоне
В тот же воскресный вечер перестрелка произошла в Новом Афоне. Там обошлось без жертв – один мужчина был ранен в ногу, угрозы для его жизни нет. Пострадавший – гражданин Абхазии.