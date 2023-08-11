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Завод на западе Грузии закрыли за нарушения

Завод на западе Грузии закрыли за нарушения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В западной части Грузии закрыли метталлургический завод. Такое решение было принято в связи с многочисленными нарушениями, происходившими на предприятии.

В Кутаиси закрыли металлургический завод "Амбикон стилс". Об этом информирует Департамент по надзору за окружающей средой Грузии.

Соответствующее решение было принято в связи с тем, что ранее на предприятии неоднократно фиксировались нарушения правил. В частности, компания осуществляла свою деятельность без необходимых устройств, чем наносила ущерб экологии.

Согласно информации, компанию неоднократно штрафовали, однако она так и не позаботилась о том, что исправить существующие проблемы. В результате завод лишили права на продолжение рабочей деятельности.

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