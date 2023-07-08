Замглавы МИД России и Армении поговорили о ситуации в Лачинском коридоре

Опубликовано: 13:54, 8 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Замглавы МИД России и Армении провели переговоры. Центральными темами разговора стали Лачинский коридор и связи двух стран.

Накануне состоялась встреча замглав МИД России и Армении. Об этом сказано в сообщении, распространенном по итогам переговоров российским МИД.

В ходе беседы Михаил Галузин и Ваге Геворкян поговорили о ситуации в Лачинском коридоре, а также о проекте договора о мире между Арменией и Азербайджаном.

"Обозначена необходимость активизации усилий по всем трекам армяно-азербайджанской нормализации в соответствии с комплексом трехсторонних договоренностей на высшем уровне 2020-2022 годы"

– МИД РФ.

Помимо этого, затрагивались ключевые аспекты сотрудничества двух стран как в двустороннем формате, так и в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ.