РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В МИД РФ анонсировали приезд спецпредставителя на Южный Кавказ

В МИД РФ анонсировали приезд спецпредставителя на Южный Кавказ
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Игорь Ховаев совершит визит на Южный Кавказ в ближайшее время. Как заявили в МИД России, Москва продолжит содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова анонсировала визит спецпредставителя ведомства Игоря Ховаева на Южный Кавказ.

В ходе своего брифинга она заявила, что Ховаев посетит регион в ближайшее время в рамках содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном.

Дипломат подчеркнула, что Москва продолжит усилия по сближению подходов сторон.

В мае Ховаев обсуждал с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию на Южном Кавказе и переговоры по мирному соглашению. Представитель МИД РФ сообщил, что Москва заинтересована в мире и стабильности региона, готова поддержать это направление.

МИД России: Франция дискредитировала себя в армяно-азербайджанском урегулировании

МИД России: Франция дискредитировала себя в армяно-азербайджанском урегулировании

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
1105 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version