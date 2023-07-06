Игорь Ховаев совершит визит на Южный Кавказ в ближайшее время. Как заявили в МИД России, Москва продолжит содействовать нормализации отношений Баку и Еревана.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова анонсировала визит спецпредставителя ведомства Игоря Ховаева на Южный Кавказ.
В ходе своего брифинга она заявила, что Ховаев посетит регион в ближайшее время в рамках содействия нормализации отношений между Баку и Ереваном.
Дипломат подчеркнула, что Москва продолжит усилия по сближению подходов сторон.
В мае Ховаев обсуждал с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым ситуацию на Южном Кавказе и переговоры по мирному соглашению. Представитель МИД РФ сообщил, что Москва заинтересована в мире и стабильности региона, готова поддержать это направление.