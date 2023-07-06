МИД России: Франция дискредитировала себя в армяно-азербайджанском урегулировании

Опубликовано: 14:09, 6 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Действительная цель, которую преследует Франция в армяно-азербайджанском урегулировании, - не достижение устойчивого мира, а вытеснение России, рассказала Мария Захарова. По ее словам, Эммануэль Макрон таким образом решает исключительно собственные задачи.

Все, что делает Франция якобы для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, на самом деле преследует цель вытеснить Россию из послевоенного урегулирования между Ереваном и Баку, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление французского президента о том, что он якобы оказывает на президента Азербайджана Ильхама Алиева больше давления, чем на армянского премьер-министра Армении Никола Пашиняна, и что он один сохраняет эту тему в мировой повестке.

Дипломат уточнила, что результатов этой плодотворной работы Эммануэля Макрона не видно, так как достичь их не удалось.

Представитель МИД отметила, что Москва давно не питает иллюзий относительно того, насколько Париж в состоянии сделать положительный вклад в послевоенное урегулирование.

"Саботирование работы, а по сути развал, в том числе и стараниями Парижа, Минской группы ОБСЕ в 2022 году, принятие осенью прошлого года Нацсобранием и Сенатом резолюции с осуждением, как они написали, "агрессии Азербайджана" и требованием ввести санкции против самой страны и ее официальных лиц, инициированное Парижем решение о развертывании гражданской миссии ЕС в Армении с сомнительным мандатом и без учета мнения Азербайджана - это все наглядные примеры французской повестки дня в региональном урегулировании, требующем знаний, профессионализма и выверенности действий"

– Мария Захарова

Дипломат подчеркнул, что шаги, которые демонстративно совершает Франция, ставят целью отнюдь не помощь Азербайджану и Армении, а выдавливание из послевоенного урегулирования России, а также достижение собственных политических или даже предвыборных целей.

"Они не только не оказали положительного результата на переговорный процесс, но напротив, совершенно дискредитировали роль Франции как посредника в нормализации армяно-азербайджанских отношений"

– представитель МИД РФ

Как Франция влияет на армяно-азербайджанский диалог?

Доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор политических наук Алексей Фененко в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" подчеркнул, что Франция крайне негативно влияет на урегулирование отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Франция поддерживает в Армении партию, нацеленную на реванш в войне с Азербайджаном. Французы все время говорят: "Сближайтесь с НАТО, уходите от России, и мы вам в какой-то форме поможем взять реванш". Это подогревает националистов в Армении, которые уверены, что на их стороне Франция и НАТО, и они могут изменить итоги Карабахской войны. Подобное положение дел, естественно мешает возможности заключить мирное соглашение", - пояснил он.

Зачем Франции Южный Кавказ?

Политолог объяснил, с какой целью Франция стремится закрепиться на Южном Кавказе. "Во-первых, нынешняя Франция – это не государство Де Голля, а атлантическое государство, полностью сблизившееся даже не с США, а с Великобританией. США и Великобритания доверяют Франции роль проводника своих интересов, в том числе на Кавказе. Французы делают то, что хотели бы сделать американцы и англичане, например, растравливают конфликт между Москвой и Ереваном. Так США сохраняют свой имидж и параллельно дают Франции удовлетворить свои амбиции", - сообщил Алексей Фененко.

"Во-вторых, Париж спит и видит, как бы проявить себя как великую державу. Сейчас он ограничен США, и американцы дают ему возможность реализовать амбиции на Южном Кавказе. Отсюда демонстрация дружбы с Арменией, убеждение Еревана, что Париж для него лучший партнер, чем Москва. В-третьих, Франция поддерживает армянские националистические организации намного громче и прямолинейнее, чем США, а настрой армянской диаспоры во Франции традиционно воинственный, что тоже влияет на поведение Парижа на Южном Кавказе", - заключил эксперт.