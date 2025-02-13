Закон о вступлении в ЕС застопорился в Армении

Обсуждение проекта закона о начале процессе вступления в ЕС перенесли в Армении на три недели. Изначально оно должно было состояться в этот вторник.

В Армении отложили обсуждение во втором чтении законопроекта о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Такое решение было принято на прошедшем 3 марта заседании парламентской комиссии по евроинтеграции.

Таким образом, данный проект закона будет обсуждаться на пленарном заседании парламента не завтра, как это планировалось изначально, а 25 марта.

Причина отсрочки – преамбула к законопроекту, в которой дается политическая оценка устремлений в Евросоюз. Авторы документа не представили никаких пояснений по ее содержанию либо поправок между первым и вторым чтением. При этом Паруйр Ованнисян, замглавы МИД, выступил с предложением об изъятии преамбулы из законопроекта.

Он обратил внимание на то, что законопроект – это не заявка на членство в ЕС, так как не предусматривает конкретных действий по вступлению. Это скорее политическое послание, отвечающее стремлению руководства страны укреплять отношения с ЕС, пояснил замминистра.

Согласно регламенту, обсуждение законопроекта должно было сегодня завершиться к полудню, однако из-за того, что данный срок был нарушен, предложено отложить голосование в комиссии по евроинтеграции для вынесения заключения до следующего пленарного заседания Нацсобрания, запланированного на 25-е число текущего месяца.

Напомним, ранее армянский парламент принял в первом чтении проект закона "О начале процесса присоединения Армении к ЕС". В документе объявляется о старте процесса вступления страны в Евросоюз.

Почему Армения откладывает евроинтеграцию?

Как отметил старший аналитик "Вестника Кавказа" Андрей Петров, отсрочка второго чтения законопроекта о евроинтеграции Армении указывает на существенно изменившийся внешнеполитический фон, заставляющий армянские власти пересматривать свои перспективы на международной арене. "Законопроект был одобрен правительством Армении 9 января, еще при администрации Джозефа Байдена. Де-факто он шел в пакете с подписанием 14 января соглашения о стратегическом партнерстве между США и Арменией: перед сменой хозяина Белого дома Ереван торопился принять максимум документов, закрепляющих прозападный курс республики. Таким образом правительство Пашиняна надеялось обеспечить себе дальнейшую поддержку как в США, так и в ЕС, независимо от возможных перемен в американской политике при Дональде Трампе. С этой же надеждой законопроект прошел первое чтение 12 февраля, через неделю после визита Пашиняна в США. Однако надежда не оправдалась", – прежде всего сказал он.

"В течение февраля сделался явным конфликт между новыми властями в США и европейскими лидерами – в его основе расхождение позиций по украинскому конфликту, на что накладываются различия в политических взглядах и экономических подходах. Для властей Армении это проблема, поскольку в условия западного раскола им придется выбирать, какую из сторон поддерживать. Центральной идеей геополитического "переезда" Армении на Запад является извлечение максимум выгод от продажи своей лояльности всем крупным западным игрокам, ведь ни один из них, даже популистски проармянский Париж, не готов тратить на Ереван столько денег, сколько ему нужно для безопасного разрыва с Москвой. Сейчас эта идея под угрозой, так как союзник Брюсселя рискует стать недругом Вашингтона и наоборот, и Армении, полагающейся на диаспоры и лоббистов в США и Евросоюзе, непонятно даже, чью сторону выгоднее принять. Очевидно, надо держаться за победителя, но кто победит?", – пояснил Андрей Петров.

"Ситуацию еще больше запутывает желание администрации Трампа нормализовать отношения с Россией. Для Армении здесь два противоположных по знаку исхода: либо США теряют интерес к покупке армянской лояльности, потому что больше не планируют противостоять Москве на Южном Кавказе, либо контакты Еревана с Вашингтоном перестают чрезмерно беспокоить Кремль, поскольку российские власти снимают с США статус недружественного государства. В пользу первого варианта говорит прекращение финансирования армянских программ по линии USAID – казалось бы, это должно стимулировать Ереван выбрать европейскую сторону в трансатлантическом конфликте, но в ближайшей и даже среднесрочной перспективе этот выбор никаких выгод не сможет принести. Если Евросоюз будет противостоять одновременно России и США, у него останется слишком мало ресурсов для оплаты запросов Армении. При этом текущая расстановка сил однозначно свидетельствует в пользу Москвы и Вашингтона, а не Брюсселя", – подчеркнул старший аналитик "Вестника Кавказа".

"Вот и приходится армянским властям переосмысливать свою внешнюю политику, в известной степени ставя ее на паузу. Что им делать, если США не видят интереса в Армении, а у Евросоюза нет ни денег, ни оружия для Армении? Сохранять то, что есть – союзнические отношения с Россией, ежедневно приносящие республике доходы, и привилегии ЕАЭС. Ереван был многократно предупрежден российскими властями, что приближение к ЕС означает разрыв с Евразийским союзом, поэтому ничего удивительного что сейчас под предлогом неудовлетворительной преамбулы второе чтение законопроекта, ставшего для Армении слишком рискованным, отложено на три недели. Три недели правительство Пашиняна будет следить за развитием событий на Западе и решать для себя, нужно ли ему вообще уходить из российской сферы влияния туда, где его никто не ждет. Через три недели можно ожидать, как минимум, радикальной переработки законопроекта, который устранит все беспокоящие Россию пункты и сократит планы на евроинтеграцию до некоего безопасного минимума. Как максимум, законопроект будет отложен в долгий ящик", – заключил Андрей Петров.