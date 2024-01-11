Врачи Ставрополья создали микрокапсулы «от всех болезней»

Микрокапсулы, отличающиеся полностью натуральным составом и широким спектром действия, были созданы учеными СКФУ. В частности, препараты могут быть использованы для укрепления иммунитета, повышения выносливости, улучшения пищеварения и общего состояния организма

Ставропольские ученые разработали уникальные микрокапсулы на основе экстракта растений и водорослей, способные положительно влиять на здоровье человека.

Исследования и разработка

В пресс-службе СКФУ сообщили, что в стенах университета проводились многолетние исследования по изучению свойств растений и микроводорослей. Благодаря этому удалось разработать эффективные методы экстракции биологически активных веществ, которые затем были использованы для создания инновационных микрокапсул. Ученые выявили целый ряд полезных соединений, способных оказывать благотворное влияние на организм человека.

«Группа ученых нашего университета разработала эффективные методы экстракции биологически активных веществ из растений и микроводорослей. Они провели исследования состава и свойств получаемых экстрактов, что позволило обнаружить целый перечень соединений, оказывающих положительное влияние на здоровье человека. На основе полученных материалов лаборатория при вузе создала микрокапсулы уникальной отечественной пилотной установки»

– пресс-служба СКФУ

Далее отмечается, что микрокапсулы отличаются от большинства добавок своим натуральным составом и высокой эффективностью. Они могут быть использованы для укрепления иммунитета, повышения выносливости, улучшения пищеварения и общего состояния организма. Благодаря уникальной технологии капсулы обеспечивают постепенное высвобождение активных веществ, что позволяет длительное время поддерживать организм в тонусе.

Применение микрокапсул

Микрокапсулы на основе растений и водорослей могут быть использованы как профилактическое средство для поддержания здоровья, так и в качестве дополнительного источника полезных веществ при различных заболеваниях. Они безопасны в применении и не имеют побочных эффектов, что делает их идеальным выбором для людей, ведущих здоровый образ жизни.

Микрокапсулы на основе растений и водорослей, созданные учеными СКФУ, представляют собой инновационное решение для поддержания здоровья и укрепления организма. Их натуральный состав, эффективность и безопасность делают их идеальным выбором для всех, кто ценит свое здоровье и хочет быть в отличной форме.