В Дагестане продолжают торговать сомнительными лекарствами

Дагестанские полицейские изъяли в магазинах Хасавюрта партию незарегистрированных в России лекарств – несмотря на запрет, торговля ими продолжается.

В ходе очередного рейда дагестанские правоохранители изъяли из двух магазинов Хасавюрта незарегистрированные в РФ лекарственные препараты на общую сумму более 686 тыс рублей, сообщает пресс-служба МВД по Дагестану.

Несмотря на запрет, предприимчивые торговцы продолжают ввозить такие медикаменты и торговать ими даже не в аптеках, а в своих магазинах – названия запрещенных к продаже в сообщении по понятным причинам не приводится, однако в торговой точке 48-летнего жителя Кизилюртовского района их изъяли на сумму 330 500 рублей, передает "АиФ-Дагестан".

На "запрещенке" наживался и 31-летний житель Хасавюртовского района – в его магазине таких препаратов было на 356 100 рублей, рассказали в пресс-службе.

Пока претензий к торговцам не предъявлялось – это будет сделано после экспертизы изъятых лекарств, добавили в МВД по Дагестану.