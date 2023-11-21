Власти Домбая рассказали о зимних планах курорта

Карачаево-черкесский горнолыжный курорт Домбай полностью готов к зимнему сезону и сможет принять этой зимой больше полумиллиона туристов.

В этом зимнем сезоне турпоток на курорт Домбай в Карачаево-Черкесии вырастет на 20%, сообщил в ходе телемоста на выставке "Россия" на ВДНХ в Москве первый заместитель мэра Карачаевского городского округа, куда входит курортный поселок, Кемал Урусов.

"За прошедший зимний сезон курорт принял более 450 тыс. человек. В этом сезоне мы прогнозируем увеличение турпотока в среднем на 20% и ожидаем порядка 550 тыс. человек"

- Кемал Урусов

Отдых в горах в нынешнем сезоне будет не только полезным, но и безопасным – все силы и средства курорта уже переведены на усиленный режим работы – налажено дежурство правоохранителей, аварийно-спасательного отряда и медицинских служб, рассказал заммэра, передает "Интерфакс".

Сейчас Домбай - один из крупнейших горнолыжных курортов России, он способен одновременно принять до 7 тыс туристов и обладает прекрасной современной горнолыжной инфраструктурой, куда входят девять канатных дорог и 12 горнолыжных трасс разных категорией сложности, общая длина которых превышает 25 км.