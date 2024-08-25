В Северной Осетии завершают строительство дороги к курорту «Мамисон»

Добираться до строящегося горнолыжного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии станет проще: транспортная артерия к курорту от селения Нижний Зарамаг почти готова.
Дорогу к курорту "Мамисон" почти достроили, ее готовят ко вводу в эксплуатацию, передали в пресс-службе правительства Северной Осетии.
14-километровый маршрут свяжет селение Нижний Зарамаг с комплексом "Мамисон". Специалисты укрепили берега, навели мосты, а также обустроили систему защиты дороги от схода лавин и падения камней.
Подчеркивается, что проект является одним из наиболее приоритетных в Северной Осетии.
Отметим, что на курорте "Мамисон" завершили монтаж канатных дорог. Здесь также обустроили сервисный центр. Курорт планируется запустить уже этой зимой.