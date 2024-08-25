Вестник Кавказа

В Северной Осетии завершают строительство дороги к курорту «Мамисон»

В Северной Осетии завершают строительство дороги к курорту «Мамисон»
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Добираться до строящегося горнолыжного комплекса "Мамисон" в Северной Осетии станет проще: транспортная артерия к курорту от селения Нижний Зарамаг почти готова.

Дорогу к курорту "Мамисон" почти достроили, ее готовят ко вводу в эксплуатацию, передали в пресс-службе правительства Северной Осетии

14-километровый маршрут свяжет селение Нижний Зарамаг с комплексом "Мамисон".  Специалисты укрепили берега, навели мосты, а также обустроили систему защиты дороги от схода лавин и падения камней. 

Подчеркивается, что проект является одним из наиболее приоритетных в Северной Осетии. 

Отметим, что на курорте "Мамисон" завершили монтаж канатных дорог. Здесь также обустроили сервисный центр. Курорт планируется запустить уже этой зимой.

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