В Узбекистане может появиться канатное такси

Проблему загруженности дорог Ташкента поможет решить канатное такси из Китая. Необычный вид транспорта будет дублировать популярные маршруты общественного наземного транспорта.

Китай предлагает Узбекистану необычное решение транспортных проблем - канатное такси.

Делегация Узбекистана в Китае провела встречу с представителями компании Beijing North Bartholet Ropeway Technology Co.,Ltd - одним из мировых лидеров в сфере канатных дорог. На встрече были представлены проекты по решению транспортных проблем с помощью канатных дорог.

Власти Ташкента подписали с компанией соглашение о создании в столице Узбекистана канатного такси, дублирующего маршруты наземного транспорта. Проект планируется осуществлять за счет иностранных инвестиций.