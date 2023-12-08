Может ли женщина работать в такси?

Можно ли женщине работать в такси, что такое женское такси, прижилась ли эта идея в России? Эксперты развенчали мифы и стереотипы о прекрасном поле и такси.

Хотя концепция женского такси (такси с водителями-женщинами) в России не получила развития, женщины в целом могут работать в такси наравне с мужчинами, заявили в ответ на вопрос "Вестника Кавказа" эксперты.

Женское такси как бизнес

Председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала, что несколько лет назад были запущены ряд таких инициатив.

"Наверное, самая успешная из таких компаний такси была в городе Якутск, где молодая мама открыла диспетчерскую службу, нашла таких же молодых мам с автомобилями, и они возили ребятишек в детские садики и кружки. Это началось просто как идея самоорганизации, а потом она превратилась в бизнес. Думаю, это был самый яркий случай открытия женского такси"

– эксперт

По ее словам, в дальнейшем все попытки открыть женское такси не получали распространения, потому что с точки зрения определенного менталитета очень специфично, когда на вызов приезжает женщина-таксист. Зарипова привела в пример Луизу Бадрееву, лучшего водителя такси России – ее не брали работать в такси 10-15 лет назад, говорили, что не женское это дело.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Сегодня, когда мы работаем с таксопарками, разницы нет – водить автомобиль может и мужчина, и женщина. И сама идея женского такси в принципе уже отпала. Сегодня и автомобили такого качества, когда женщина может спокойно работать таксистом. Многие компании готовы принимать женщин, есть даже статистика, что они водят аккуратно. Так что, с точки зрения организации именно женского такси, идеи "только женщина за рулем" – у такой идеи было много попыток, но ни один из таких проектов не удался. А с точки зрения востребованности женщин: сегодня они востребованы в такси, но не по гендерным признакам, а в качестве водителей-профессионалов", – обратила внимание Ирина Зарипова.

Женщины всегда работали в такси

Женщина-таксист, вопреки стереотипам, не менее профессиональна за рулем, чем мужчина, подчеркнул председатель Общероссийского объединения пассажиров, заместитель председателя Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов.

"Мне как раз кажется, что наиболее спокойно можно добраться до места на автомобиле, если автомобилем управляет женщина, потому что она более внимательна и ответственна, так что разные мифы абсолютно не подтверждаются. Женщины, работающие в такси, занимаются этим достаточно долго, профессионально, не один год работают, и делают это очень качественно", – уверен он.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Председатель объединения пояснил, что сейчас кадровый дефицит заполняется в основном за счет мужчин, но имеет смысл и создавать условия для женщин, чтобы они приходили в эту отрасль.

"Безусловно, должны быть выработаны в том числе защитные механизмы, например, для работы ночью, когда оплата наличными и прочее. Но в целом мы хотели бы, чтобы больше женщин работали в такси. Для этого должна быть, например, соответствующая реклама"

– Илья Зотов

Эксперт также напомнил, что после Великой Отечественной войны, в 1950-е годы, в Москве в такси как раз работали в основном женщины. В целом, по его словам, женщины всегда работали в такси, в том числе в советское время, и эту практику надо продолжать и поддерживать.

Женщины в московском транспорте

Значение женщин для транспорта Москвы оценил начальник Управления развития таксомоторных перевозок Дептранса Москвы Сергей Алексюк.

Прежде всего он отметил, что в столице около 2% водителей легковых такси, а может и больше, – это женщины.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

"Исторически в московском транспорте женщина занимает сильное место. Это и водители троллейбусов, сейчас электробусов, это и вагоновожатые трамваев – такая же или не менее сложная профессия, а может быть, даже и сложнее, и там женщины справляются. Вспомним – первая женщина-космонавт была из Советского Союза. Если женщине самой комфортно в такси, то это самое важное. Здесь не видим никаких сложностей или проблем. Главное, чтобы женщине было самой безопасно и комфортно", – заключил Алексюк.