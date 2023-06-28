Российские таксисты пока что не смотрят в сторону иранских автомобилей

Российские таксисты на сегодняшний день незнакомы с иранскими машинами, рассказала председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Тем не менее, подчеркнула она, в перспективе российская сторона готова рассматривать иранский автопром.

Иранских автомобилей на сегодня нет в российских такси, но при определенных условиях рынок будет готов попробовать эти модели, об этом заявила в ответ на вопрос "Вестника Кавказа" председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

"Мы не смотрим в сторону иранских автомобилей, потому что есть сложности, с точки зрения ввоза автомобилей в Россию в том числе"

– эксперт

Она напомнила, что с октября вырос утилизационный сбор, что еще более осложнило ввоз иранских машин в Россию.

"Но, тем не менее, мы готовы рассматривать эти модели. Может быть, у нас будут открываться дилерские представительства этих автомобилей"

– Ирина Зарипова

Однако, обратила внимание председатель Общественного совета, в целом взаимодействие с Ираном в этой области играет для России особую роль: так, на Каспийский цифровой форум недавно приезжал заместитель министра цифры ИРИ, и с ним обсуждалась и тема такси.

Она пояснила, что в Иране принят закон о платформенной занятости в такси, и самозанятые водители, то есть водители на своих автомобилях могут работать с агрегаторами.

"В Исламской Республике с точки зрения легализации процессы сейчас протекают немного быстрее, чем в России. Поэтому, наверное, здесь нам с коллегами стоит повзаимодействовать и узнать тот путь, который они уже прошли. И при этом у них агрегаторов даже чуть-чуть больше, чем у нас в России, у них есть даже конкуренция среди сервисов по вызову такси", - подчеркнула Ирина Зарипова.

Эксперт добавила, что российский бизнес в сфере такси присутствует в Иране – это такси "Максим", и он является одним из крупнейших агрегаторов на территории Ирана.

В свою очередь, председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампредседателя Общественного совета при Минтрансе РФ Илья Зотов не исключил прихода иранских машин в российское такси. Однако он призвал ориентироваться прежде всего на отечественный "автопром и сделать все возможное, чтобы он развивался более активно".