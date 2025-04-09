Вестник Кавказа

В Турции стартует неформальная встреча глав МИД НАТО

Флаг НАТО
© Фото: Динара Хаирова
Сегодня в Турции открывается неформальная встреча глав МИД стран НАТО. Накануне в Турцию прибыл генсек НАТО. Встреча в Турции будет двухдневной.

Неформальное совещание министров иностранных дел стран НАТО начинается сегодня в поселке Белек в турецкой Анталье.

Встреча глав МИД Североатлантического альянса будет проходить 14-15 мая, основные мероприятия состоятся в четверг. Ожидается, что в Белеке министры обсудят вопрос увеличения оборонных расходов в рамках новой стратегии "Готовность 2030", а также предстоящий июньский саммит в Гааге и другие актуальные вопросы.

Накануне в Турцию прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Он провел встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также с главой МИД страны Хаканом Фиданом.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
695 просмотров

Видео

Все видео


реклама



Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.