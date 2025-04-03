Эрдоган и генсек НАТО провели встречу в Анкаре

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте провели переговоры. Они состоялись в резиденции турецкого лидера в Анкаре.
Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прошли сегодня в столице Турции, рассказали в пресс-службе турецкого лидера.
Эрдоган и Рютте встретились в Президентском комплексе – это официальная резиденция главы государства.
В переговорах участвовал также глава МИД Турции Хакан Фидан.
Беседа проводилась в закрытом для прессы режиме.
Напомним, Турция вступила в НАТО в 1952 году.