Вестник Кавказа

Эрдоган и генсек НАТО провели встречу в Анкаре

Эрдоган и генсек НАТО провели встречу в Анкаре
© Фото: пресс-служба президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсек НАТО Марк Рютте провели переговоры. Они состоялись в резиденции турецкого лидера в Анкаре.

Переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте прошли сегодня в столице Турции, рассказали в пресс-службе турецкого лидера.

Эрдоган и Рютте встретились в Президентском комплексе – это официальная резиденция главы государства.

В переговорах участвовал также глава МИД Турции Хакан Фидан.

Беседа проводилась в закрытом для прессы режиме.

Напомним, Турция вступила в НАТО в 1952 году.

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