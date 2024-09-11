В Турцию едет генсек НАТО

Уже завтра с визитом в Турцию прибудет глава НАТО. В ходе поездки он пообщается с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Во вторник, 13 мая, в Турцию приедет генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Об этом поведали в пресс-службе Североатлантического альянса.

"13 мая генсек НАТО Марк Рютте отправится в Анкару в преддверии неформальной встречи министров иностранных дел НАТО в Анталье 14-15 мая"

– пресс-служба НАТО

В ходе поездки глава организации встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В НАТО также отметили, что генсек альянса не планирует давать пресс-конференцию.

Напомним, 14-15 мая в Турции состоится неформальная встреча глав МИД альянса.