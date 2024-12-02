В Тбилиси приступили к установке новогодней елки перед парламентом

Протесты не остановили возведение новогодней ели перед зданием парламента в Тбилиси: ее каркас появился на проспекте Руставели. Ранее ее установку перенесли из-за массовых протестов.

В столице Грузии начали возводить главную елку города перед зданием парламента, где последние дни проходят акции протеста. Ее должны были установить еще 6 декабря, рассказали СМИ.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе ранее заявил, что новогодняя елка будет поставлена перед парламентом, несмотря на продолжающиеся протесты. Церемония зажжения огней также будет проведена, о точной дате будет сказано позже.

Причина протестов в Грузии

Оппозиционно настроенная общественность Грузии начала выходить на улицы из-за слов премьер-министра страны Ираклия Кобахидзе о приостановке процесса вступления в ЕС до 2028 года. Акция с субботы на воскресенье стала десятой по счету.