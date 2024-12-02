Протесты в Грузии: как прошла еще одна оппозиционная акция?

Еще одна акция протеста прошла в Тбилиси и других городах Грузии против приостановки вступления страны в ЕС. В этот раз она прошла мирно, и полиция не стала разгонять демонстрантов.

Накануне в Тбилиси начался очередной протест около здания парламента на проспекте Руставели. Это уже десятый день, когда недовольные приостановкой евроинтеграции выходят на улицы Грузии.

В этот раз протестующие начали собираться раньше обычного. Уже к 14:00 по местному времени (13:00 мск) около парламента находилось несколько десятков человек. К вечеру их число значительно выросло.

Митинг с субботы на воскресенье в целом прошел спокойно. Сотрудникам МВД и спецназа не пришлось применять водометы и слезоточивых газ, как это было прошлой ночью. Разгона также не было: протестующие завершили акцию самостоятельно и разошлись по домам ближе к двум часам ночи, передали РИА Новости.

Несмотря на общую спокойную обстановку в Тбилиси, несколько неизвестных лиц напали на группу оппозиционных журналистов и одиночных участников протеста. Этими случаями займется МВД Грузии.