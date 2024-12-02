Ношение масок в Тбилиси может попасть под запрет

«Грузинская мечта» может ввести запрет на ношение масок на улицах Грузии. Это связано с нападением на журналистов ходе вчерашнего протеста около здания парламента в Тбилиси.

В Грузии могут запретить ношение масок на улицах. С такой инициативой выступил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

Предложение связано с вчерашним нападением на журналистов оппозиционного телеканала Pirveli TV неизвестными лицами в масках в ходе протеста.

«Вы видите, сколько проблем создается во время митингов: кидают камни в полицию, а мы не можем понять, кто это. Либо найдешь этого человека, либо нет. Сейчас кто-то напал на журналиста, и мы его либо найдем, либо нет. Я уверен, что мои коллеги, представители большинства, поддержат запрет»

- Мамука Мдинарадзе

Напомним, что по факту нападения на журналистов на проспекте Руставели возбуждено уголовное дело. Его расследованием займется МВД Грузии.