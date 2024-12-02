Вестник Кавказа

Девятый вал: как проходила акция протеста в Тбилиси этой ночью?

Машина полиции в Батуми
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии в ночь на субботу состоялась девятая по счету протестная акция из-за решения властей страны о приостановке переговоров с ЕС. Акция была бурной и шумной - взрывалась пиротехника, использовались водометы и дымовые шашки, задержано почти 50 человек.

Накануне вечером в Тбилиси стартовала очередная акция протеста, связанная с отказом грузинского руководства вести переговоры с Евросоюзом о членстве до 2028 года. Что произошло сегодня ночью?

Протестующий снова, как и в прошлые дни, пришли к зданию парламента, заполнили площадь Свободы, заблокировали прилегающие проспекты. На место были стянуты силовики - полиция и спецназ. В ходе акции оппозиционеры стреляли фейерверками, ослепляли правоохранителей лазерными лучами, выкрикивали оскорбления, бросали камни. Сообщается, что по крайней мере один сотрудник МВД пострадал из-за фейерверков. Используя громкоговорители, полиция потребовала участников акции разойтись.

Затем правоохранители стали оттеснять протестующих из центра города, проводились массовые задержания.

Разгон акции протеста с использованием водометов, дымовых шашек и перцового спрея стартовал после полуночи. Спецназ освободил от протестующих проспект Руставели около трех часов ночи (02.00 мск).

В ходе акции были разбиты витрины магазинов, снесены автобусные остановки. После разгона участники акции провели шествие по городу, после чего разошлись по домам.

По последним данным МВД Грузии, на девятой акции были задержаны 48 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1675 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Полиция приступила к задержаниям на митинге в Тбилиси

Полиция приступила к задержаниям на митинге в Тбилиси

Еще одна акция протеста началась в Тбилиси

Еще одна акция протеста началась в Тбилиси

Установку новогодней елки в Тбилиси отложили из-за протестов

Установку новогодней елки в Тбилиси отложили из-за протестов

Оппозиционеру Гварамия дали 12 суток

Оппозиционеру Гварамия дали 12 суток

Кобахидзе предложил дискуссию молодым участникам протестов

Кобахидзе предложил дискуссию молодым участникам протестов

Протесты в Грузии 2024 – отношение России: Москва и Тбилиси сегодня

Протесты в Грузии 2024 – отношение России: Москва и Тбилиси сегодня

Почему Грузия отказалась от ЕС?

Почему Грузия отказалась от ЕС?

Зурабишвили призвала Кобахидзе уйти в отставку

Зурабишвили призвала Кобахидзе уйти в отставку

Ночной протест в Тбилиси прошел без погромов

Ночной протест в Тбилиси прошел без погромов

Протесты в Грузии отпугнули российских туристов

Протесты в Грузии отпугнули российских туристов

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы