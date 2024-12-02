Девятый вал: как проходила акция протеста в Тбилиси этой ночью?

В Грузии в ночь на субботу состоялась девятая по счету протестная акция из-за решения властей страны о приостановке переговоров с ЕС. Акция была бурной и шумной - взрывалась пиротехника, использовались водометы и дымовые шашки, задержано почти 50 человек.

Накануне вечером в Тбилиси стартовала очередная акция протеста, связанная с отказом грузинского руководства вести переговоры с Евросоюзом о членстве до 2028 года. Что произошло сегодня ночью?

Протестующий снова, как и в прошлые дни, пришли к зданию парламента, заполнили площадь Свободы, заблокировали прилегающие проспекты. На место были стянуты силовики - полиция и спецназ. В ходе акции оппозиционеры стреляли фейерверками, ослепляли правоохранителей лазерными лучами, выкрикивали оскорбления, бросали камни. Сообщается, что по крайней мере один сотрудник МВД пострадал из-за фейерверков. Используя громкоговорители, полиция потребовала участников акции разойтись.

Затем правоохранители стали оттеснять протестующих из центра города, проводились массовые задержания.

Разгон акции протеста с использованием водометов, дымовых шашек и перцового спрея стартовал после полуночи. Спецназ освободил от протестующих проспект Руставели около трех часов ночи (02.00 мск).

В ходе акции были разбиты витрины магазинов, снесены автобусные остановки. После разгона участники акции провели шествие по городу, после чего разошлись по домам.

По последним данным МВД Грузии, на девятой акции были задержаны 48 человек.