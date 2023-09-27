В Сочи создадут крупный центр реабилитации для спортсменов

Опубликовано: 14:59, 27 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ФМБА анонсировали создание нового современного медцентра для спортсменов. Он будет располагаться в Сочи

В Сочи создадут Федеральный научно-клинический центр спортмедицины и реабилитации. Об этом заявила на торжественной церемонии по закладке фундамента глава российского ФМБА.

"Сегодня торжественный день, который начинает историю отсчета создания ведущего в стране центра спортивной медицины и реабилитации. Это будет первый в России центр, который начнет реабилитировать и восстанавливать спортсменов во всем тренировочном цикле - межсоревновательном и соревновательном на всех этапах"

– Вероника Скворцова

Она акцентировала внимание на том, что в медцентре будут заниматься разработкой новых научных методик и технологий в области реабилитации спортсменов.

Глава ФМБА также поведала, что подобные центры в дальнейшем появятся и в других городах страны, а располагаться они будут на санаторно-курортных базах.