В Сочи создадут крупный центр реабилитации для спортсменов

В Сочи создадут Федеральный научно-клинический центр спортмедицины и реабилитации. Об этом заявила на торжественной церемонии по закладке фундамента глава российского ФМБА.
"Сегодня торжественный день, который начинает историю отсчета создания ведущего в стране центра спортивной медицины и реабилитации. Это будет первый в России центр, который начнет реабилитировать и восстанавливать спортсменов во всем тренировочном цикле - межсоревновательном и соревновательном на всех этапах"
– Вероника Скворцова
Она акцентировала внимание на том, что в медцентре будут заниматься разработкой новых научных методик и технологий в области реабилитации спортсменов.
Глава ФМБА также поведала, что подобные центры в дальнейшем появятся и в других городах страны, а располагаться они будут на санаторно-курортных базах.