Новый генплан Сочи разгрузит город-курорт

Опубликовано: 23:55, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Сочи представили концепцию нового генплана, по которому будет решена проблема загруженности ряда районов курорта, - рассказала руководитель проекта Ирина Гришечкина.

Сочинские архитекторы представили концепцию нового Генерального плана Сочи на 2024-2044 годы, который разгрузит город-курорт от перенаселения и избытка туристов, рассказала руководитель проекта Ирина Гришечкина.

На сегодня в Сочи официально зарегистрировано около полумиллиона человек, а реально проживают более 700 тысяч, отметила она, передает портал Юга.ру.

"Нашей задачей (при составлении генплана) было развитие курортов и туризма не только прибрежных территорий, но и во всех населенных пунктах Сочи. Это даст комплексное развитие не только центру курорта, который перегружен, но и другим населенным пунктам"

- Ирина Гришечкина

В генплане оно будет восстановлено развитие санаторно-курортного направления, а также предусмотрено развитие отдыха, в том числе спортивного, детского и семейного.

"В новом генплане предусмотрено такое направление, как сельский курорт, который смог бы укрепить систему расселения. Прибрежная территория не справляется с нагрузкой, которая сегодня есть. Необходимо в два раза увеличить пляжные территории, с учетом создания инженерной инфраструктуры и защиты береговой полосы"

- Ирина Гришечкина

Генеральный план - один из главных документов территориального планирования, согласно которому происходит освоение территории. Он включает в себя пояснительную записку, карту границ населенного пункта, карты функциональных зон города и планируемых для размещения там объектов.

Напомним, в феврале 2023 года во всех районах Сочи открылись офисы для ознакомления с предварительной версией проекта генплана города, однако беспокойство местных экологов вызвали благоустройство автомобильной и железной дорог, проходящих через Кавказский заповедник и Сочинский нацпарк.