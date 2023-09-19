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Отдых в Сочи: молодежь выбирает море и красивые виды

Люди на пляже на закате
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Где предпочитают отдыхать молодые россияне? Чаще всего они выбирают курорты Черного моря и Санкт-Петербург.

Сочи - главный курорт россиян всех возрастов, установили аналитики национального туроператора "Алеан".

Молодежь 18-27 лет, также как и путешественники других возрастных категорий, предпочитают отдыхать в Сочи. В целом почти половина (45%) молодых туристов выбирают черноморские курорты. В топе оказались также Анапа, Геленджик, курортные города Крыма.

Те, кто предпочитают городской, а не пляжный туризм, отправляются в Санкт-Петербург (14%) и Москву (9%).

Многие молодые путешественники выбирают интересные природные локации: озеро Банное в Башкортостане, Горный Алтай, богатый на удивительные и фотогеничные места, такие как Марс или каменные грибы.

Возможность делать эффектные фотографии - важный критерий молодежи при выборе не только места отдыха, но и места размещения. Так, туристам важны стильный интерьер и красивый вид из окна, близость к центру города или же, если речь идет об отдыхе на природе - современный глэмпинг или экоотель. При этом молодежь редко останавливается в гостиницах, предпочитая более бюджетные хостелы и гостевые дома.

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