Вестник Кавказа

В сирийском Аль-Санамайне прогремел взрыв, погибли дети

Скорая помощь
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня днем в пригороде Дераа сирийского города Аль-Санамайн был совершен теракт, в результате которого погибли дети – сработало взрывное устройство, заложенное в одном из многолюдных мест.

Мощный взрыв сегодня потряс один из пригородов сирийского города Аль-Санамайн – по роковой случайности, жертвами теракта стали дети, сообщает государственное телевидение Сирии.

"Семь детей погибли и еще два человека, в том числе женщина, получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного террористами"

- полиция Аль-Санамайна

Взрывное устройство было заложено в многолюдной части на юге города Аль-Санамайн в его северном пригороде Дераа, добавили в полиции, передает РИА Новости.

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