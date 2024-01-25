В сирийском Аль-Санамайне прогремел взрыв, погибли дети

Сегодня днем в пригороде Дераа сирийского города Аль-Санамайн был совершен теракт, в результате которого погибли дети – сработало взрывное устройство, заложенное в одном из многолюдных мест.

Мощный взрыв сегодня потряс один из пригородов сирийского города Аль-Санамайн – по роковой случайности, жертвами теракта стали дети, сообщает государственное телевидение Сирии.

"Семь детей погибли и еще два человека, в том числе женщина, получили ранения в результате подрыва взрывного устройства, заложенного террористами"

- полиция Аль-Санамайна

Взрывное устройство было заложено в многолюдной части на юге города Аль-Санамайн в его северном пригороде Дераа, добавили в полиции, передает РИА Новости.