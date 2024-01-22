Когда пройдет новая встреча по Сирии?

Новая встреча по Сирии состоится во второй половине 2024 года. Об этом указано в заявлении представителей России, Ирана и Турции по итогам встречи в Астанинском формате.

Астана примет новую встречу по сирийскому вопросу во второй половине этого года, сказано в заявлении представителей Москвы, Тегерана и Анкары по итогам 21-й встречи в Астанинском формате.

Ранее в столице Казахстана состоялась встреча по Сирии. Участники выразили признательность руководству страны за проведение встречи.

В 2023 году на встрече в Астане замглавы ведомства Канат Тумыш заявил, что Астанинский формат показал миротворческий потенциал Казахстана за последние 6 лет.

По его словам, постепенный выход Сирии из изоляции в регионе вполне можно сформулировать как знак того, что Астанинский процесс с честью справился с задачей.