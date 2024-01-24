В Астане стартовали переговоры по Сирии

В столице Казахстана в рамках Астанинского процесса стартовал очередной, 21-й по счету, этап переговоров по урегулированию ситуации в Сирии.

Астана принимает 21-й раунд встреч по Сирии – они будут проходить два дня, 24-25 января, с участием делегаций стран-гарантов России, Турции, Ирана, правительства Сирии и сирийской оппозиции, а также наблюдателей - Иордании, Ирака и Ливана.

Участники встречи, в числе которых и представители ООН, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста, обсудят пути решения обстановки, сложившейся вокруг стран Ближнего Востока, передает Sputnik Казахстан.

"Вопросов накопилось много с последней 20 встречи в июне прошлого года. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке, какая трагедия происходит в секторе Газа, насколько произошла эскалация палестино-израильского конфликта, конфликтная ситуация и вокруг Йемена, неспокойная обстановка и на израильско-ливанской границе. Поэтому значимость проведения переговоров по Сирии сейчас возрастает, большая востребованность углубленных и двусторонних переговоров не только стран-участников, но и всех, кто принимает участие в форуме"

- специальный представитель президента России Александр Лаврентьев

Все эти проблемы требуют досконального изучения и принятия решения по линии, которую необходимо выстраивать в дальнейшем.

"Все три страны-гаранта – Россия, Турция, Иран – играют весомую роль в урегулировании сирийского кризиса. Поэтому нам надо согласовать наши дальнейшие позиции и взаимодействия со всеми сторонами, прежде всего с сирийским правительством и сирийской оппозицией"

- Александр Лаврентьев

Российская сторона готова обсуждать любые вопросы, которые входят в ее компетенцию. Также ожидается, что Казахстан займет более активную позицию в урегулировании ситуации на Ближнем Востоке, в том числе и Сирии, и это очень отрадно, - добавил спецпредставитель президента России.