Астана поддержала инициативу Баку по спасению Каспия

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе саммита руководителей внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве заявил, что Астана поддерживает инициативу Баку по предотвращению обмеления Каспийского моря.
"Каспийское море является уникальным экосистемным объектом и его состояние оказывает прямое воздействие на природу и жизнь в прибрежных странах. Поэтому нашей общей задачей является обеспечение его экологической безопасности"
- Мурат Нуртлеу
Министр отметил, что проблема касается всех стран региона без исключения и требует эффективных и своевременных действий. Он напомнил, что по инициативе президента страны в Казахстане появится научно-исследовательский институт по изучению Каспия, работа которого будет направлена на изучение проблем обмеления моря.
"Мы также всецело поддерживаем инициативу Азербайджана о формировании пятисторонней рабочей группы по обмелению Каспия с привлечением соответствующих специалистов и ученых"
- Мурат Нуртлеу
Дипломат также отметил важность инициативы туркменского лидера на 78-й сессии Генассамблеи ООН о привлечении институтов ООН к процессу изучения проблемы обмеления Каспийского моря.