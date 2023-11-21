Астана поддержала инициативу Баку по спасению Каспия

Казахстан поддержал инициативу Азербайджана по предотвращению обмеления Каспия. Данная проблема касается всех стран и требует своевременных действий.

Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе саммита руководителей внешнеполитических ведомств прикаспийских государств в Москве заявил, что Астана поддерживает инициативу Баку по предотвращению обмеления Каспийского моря.

"Каспийское море является уникальным экосистемным объектом и его состояние оказывает прямое воздействие на природу и жизнь в прибрежных странах. Поэтому нашей общей задачей является обеспечение его экологической безопасности"

- Мурат Нуртлеу

Министр отметил, что проблема касается всех стран региона без исключения и требует эффективных и своевременных действий. Он напомнил, что по инициативе президента страны в Казахстане появится научно-исследовательский институт по изучению Каспия, работа которого будет направлена на изучение проблем обмеления моря.

"Мы также всецело поддерживаем инициативу Азербайджана о формировании пятисторонней рабочей группы по обмелению Каспия с привлечением соответствующих специалистов и ученых"

- Мурат Нуртлеу

Дипломат также отметил важность инициативы туркменского лидера на 78-й сессии Генассамблеи ООН о привлечении институтов ООН к процессу изучения проблемы обмеления Каспийского моря.