В Северной Осетии появятся до 25 км новых дорог

Североосетинские власти объявили о постепенном выполнении президентского задания по полному ремонту республиканских трасс, имеющих важное федеральное значение. Часть дорог уже отремонтирована, на других ведутся активные работы.

Руководитель Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло рассказал сегодня о планах провести в текущем году полный ремонт до 25 км дорожного полотна на ключевых республиканских маршрутах.

Меняйло пояснил, что осетинские дорожные строители обязаны выполнить президентское задание – Владимир Путин потребовал вернуть в норму до 86% основных дорог Северной Осетии в ближайшие 2,5 года.

"Это именно те дорожные артерии, которые обеспечивают транспортную связанность всей страны"

– Сергей Меняйло

В частности, планируется починить 2 км федеральной трассы "Кавказ" мпежду Хурикау и Моздоком. Уже заасфальтированы заново 7 км между Моздоком и Владикавказом, несколько отрезков маршрута из Ставрополя в Крайновку и из Моздока в Русский 1.

Глава республики подчеркнул, что дорожные рабочие в РСОА будут заниматься в течение года не только главными дорогами, но и многими другими вопросами, включая обновление асфальтового покрытия в городах, починка трасс, проходящих через ущелья, и доступов к высокогорным селениям.