В Москве рассказали о результатах встречи Оверчука, Мустафаева и Григоряна

Очередное, 12-е заседание Рабочей группы, сопредседателями которой выступают вице-премьеры России, Азербайджана и Армении, завершилось в Москве.
Комментарий зампредседателя российского правительства Алексея Оверчука опубликован на сайте кабмина.
В нем отмечается, что договоренность о проведении мероприятия была достигнута на встрече глав трех государств в Москве 25 мая.
"Заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения"
– Алексей Оверчук
Зангезурский коридор
Вице-премьер РФ уточнил, что сторонам удалось прийти к единой позиции по конкретным действиям в рамках восстановления и запуска железнодорожной части Зангезурского коридора.
Он добавил, что участники встречи передадут ее результаты главам государств, сотрудничество в данном формате будет продолжено.