В Москве рассказали о результатах встречи Оверчука, Мустафаева и Григоряна

Опубликовано: 23:11, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Вице-премьер РФ рассказал, как прошла трехсторонняя встреча рабочей группы с участием азербайджанского и армянского коллег. Алексей Оверчук подчеркнул, что на переговорах был достигнут прогресс, в том числе - и по Зангезурскому коридору.

Очередное, 12-е заседание Рабочей группы, сопредседателями которой выступают вице-премьеры России, Азербайджана и Армении, завершилось в Москве.

Комментарий зампредседателя российского правительства Алексея Оверчука опубликован на сайте кабмина.

В нем отмечается, что договоренность о проведении мероприятия была достигнута на встрече глав трех государств в Москве 25 мая.

"Заседание прошло в конструктивной атмосфере. С удовлетворением констатирован существенный прогресс в согласовании модальностей разблокирования транспортных коммуникаций между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения"

– Алексей Оверчук

Зангезурский коридор

Вице-премьер РФ уточнил, что сторонам удалось прийти к единой позиции по конкретным действиям в рамках восстановления и запуска железнодорожной части Зангезурского коридора.

Он добавил, что участники встречи передадут ее результаты главам государств, сотрудничество в данном формате будет продолжено.