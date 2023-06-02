Опубликовано: 14:15, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Москве стартовала встреча рабочей группы России, Азербайджана и Армении. В переговорах участвуют вице-премьеры трех стран – Алексей Оверчук, Шахин Мустафаев и Мгер Григорян.

В российской столице открылась трехсторонняя встреча рабочей группы России, Азербайджана и Армении, сообщил официальный представитель Алексея Оверчука Андрей Матвеев.

Он отметил, что в работе по вопросам региональных коммуникаций принимают участие замглавы российского правительства Алексей Оверчук, зампремьера Азербайджана Шахин Мустафаев и армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время трехсторонних переговоров с руководителями Азербайджана и Армении заявил о проведении в Москве встречи вице-премьеров трех государств.